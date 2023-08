Der SPD-Nachwuchs steht in diesem Jahr vor einem Führungswechsel. Nun kündigte Philipp Türmer an, für den Vorsitz der Jusos kandidieren zu wollen. »Ich habe das richtige Profil für diese Zeit«, sagte der derzeitige Vize der SPD-Jugendorganisation dem »Tagesspiegel« vom Montag. Zuvor hatte die bisherige Vorsitzende Jessica Rosenthal ihren Rückzug verkündet. Über ihre Nachfolge will der Juso-Bundeskongress im November entscheiden.