Niedersachsens Ministerpräsident zufolge habe Deutschland gute Erfahrungen gemacht mit einem aktiven Staat, der in der Krise interveniert. »Wir haben in der Bankenkrise die Banken gerettet, wir haben in der Pandemie Wirtschaftsunternehmen gerettet – das war in beiden Fällen komplett richtig«, so Weil. »Deswegen mag ich mir nicht vorstellen, dass der Staat dann, wenn sich in Deutschland Millionen Menschen existenzielle Sorgen machen, nicht alles tut, was möglich ist, um diesen Menschen zu helfen.«

Weil schlägt vor, für zwei Jahre strukturell dafür zu sorgen, »dass alle diejenigen, die kaum auskommen mit ihrem Geld, nachts ruhig schlafen können.« Dazu gehört laut Weil eine umfassende Wohngeldreform.