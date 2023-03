SPD-Parteichef Lars Klingbeil und Fraktionschef Rolf Mützenich sind überraschend in die Ukraine gereist. Die beiden kamen am frühen Montagmorgen mit einem Sonderzug in der ukrainischen Hauptstadt Kiew an, um dort im Laufe des Tages Gespräche mit Vertretern der ukrainischen Regierung und des Parlaments zu führen. Es ist der erste Besuch der beiden führenden Sozialdemokraten in der Ukraine seit Kriegsbeginn im Februar 2022.