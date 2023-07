Die Union hingegen möchte sogar ein ganzes verpflichtendes Gesellschaftsjahr in Deutschland einführen. CDU-Chef Merz dazu: »Ich bin überrascht, wie hoch die Zustimmung gerade in der jungen Generation zu einem solchen verpflichtenden Jahr in Deutschland ist.«

Seit die Wehrpflicht und damit auch der Zivildienst 2011 ausgesetzt wurden, gibt es in Deutschland nur noch Freiwilligendienste: Für junge Menschen das Freiwillige Soziale Jahr, das Freiwillige Ökologische Jahr und den Internationalen Jugendfreiwilligendienst. Daneben gibt es den Bundesfreiwilligendienst für Menschen jeden Alters.