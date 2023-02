»Da ist die rote Linie überschritten«

Maier sagte am Sonntag, dass gegen die beiden anderen SPD-Stadträte ein Parteiordnungsverfahren eingeleitet werde. Das habe der Landesparteivorstand bereits am Donnerstag vor der Abwahl beschlossen.

Der 55-Jährige, der in Thüringen auch Innenminister ist, verurteilte erneut, dass das Abwahlverfahren zusammen mit Vertretern der AfD und der rechtsextremen Gruppierung durchgesetzt wurde. »Da ist die rote Linie überschritten.« Es gab, so berichtetet es die »Welt«, offenbar einige Streitthemen zwischen Kummer und den Südthüringern – darunter ein Schwimmbad, Probleme in einem Kindergarten und bei der Feuerwehr.