»Ein Paradies für Nazis«, Verstärkung der militärischen Mittel in Indochina, Unruhen in Griechenland, gescheiterte Indien- und Palästina-Konferenzen – und wir glauben, wir leben heute in unruhigen Zeiten.

Steffen Klusmann, Chefredakteur DER SPIEGEL (2022)