Stichwahl in der Türkei Wahlberechtigte in Deutschland dürfen in Berlin ihre Stimme abgeben

Auch die 3,4 Millionen Wahlberechtigten im Ausland müssen erneut an die Urne treten. Bundesweit können rund 1,5 Millionen Wähler an insgesamt 17 Orten abstimmen. Nach Angaben der Wahlbehörde entfielen in der ersten Wahlrunde auf Erdogan 49,51 Prozent der Stimmen, Oppositionsführer Kilicdaroglu kam auf 44,88 Prozent. Bei den wahlberechtigten Türkinnen und Türken in Deutschland zeichnete sich in der ersten Runde eine deutliche Mehrheit für Erdogan ab.