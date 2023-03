Die Polizei in Nordrhein-Westfalen will an diesem Sonntag auf die Durchsetzung des Sonntagsfahrverbots für Lastwagen verzichten. »Die NRW-Polizei wird – wie im Schreiben des Bundesverkehrsministeriums vom 24. März 2023 an die Verkehrspolizeien der Länder gewünscht – (...) am kommenden Sonntag von Kontrollen des Sonntagsfahrverbots absehen«, hieß es am Freitag aus dem nordrhein-westfälischen Innenministerium. Zuvor hatte die »Rheinische Post« darüber berichtet.