Das scheiterte zwar am Widerstand Frankreichs und Deutschlands. Dennoch übten die Botschafter in einer gemeinsamen Erklärung scharfe Kritik an den Ausgabenplänen des Parlaments – und kündigten an, bei den Verhandlungen für den EU-Jahreshaushalt für 2023 darauf zurückzukommen. Das kommt einer Warnung ans Parlament gleich: Entweder es korrigiert seine Pläne, oder es kommt zu einem »massiven Konflikt«, wie ein EU-Diplomat es ausdrückt.

Der könnte allerdings nicht nur dem Parlament schaden. Es wäre eine »Anmaßung« des Rats der Mitgliedsländer, in den Haushalt des Parlaments hineinzuregieren, sagt Grünenpolitiker Freund.

SPD-Mann Geier wird noch deutlicher: »Wenn die Mitgliedsländer eine institutionelle Auseinandersetzung wollen, können sie eine haben.« Es sei für die Staaten »nicht ratsam«, das Gentlemen’s Agreement zu brechen. »Denn dann würden wir uns um Gegenzug auch den Haushaltsansatz des Rats ansehen.«