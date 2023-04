Flucht aus dem Sudan Bundeswehr soll Evakuierung bis Ende Mai fortsetzen können

Nach den Berechnungen der Bundesregierung betragen die Kosten für die Evakuierungsmission rund 22,4 Millionen Euro.

Die Luftwaffe flog rund 400 Deutsche und andere Staatsbürger mit Militärtransportern aus dem von Kämpfen erschütterten ostafrikanischen Land aus. Mit dem Enddatum 31. Mai hält sich die Bundeswehr alle Optionen offen. Dass sie jedoch die am Wochenende angelaufene Rettungsmission tatsächlich noch wochenlang fortsetzen kann, ist eher unwahrscheinlich.

Die Bundeswehr bereitet sich derzeit abseits der Luftbrücke auf die Rettung von weiteren Ausländern vom Roten Meer aus vor. Dazu hat die Marine bereits vor Tagen den Einsatzgruppenversorger »Bonn« in Richtung Port Sudan am Roten Meer entsandt. In den letzten Tagen hatten sich Tausende westliche Ausländer von Khartum aus mit Konvois auf den Weg in die Hafenstadt gemacht, auch die Vereinten Nationen schickten viele ihrer Mitarbeiter durch die Wüste nach Port Sudan. Die »Bonn« könnte Hunderte Menschen aufnehmen und in Sicherheit bringen, hieß es in Bundeswehrkreisen. Das Schiff ist derzeit kurz vor dem Suez-Kanal und könnte Port Sudan in den nächsten Tagen erreichen.