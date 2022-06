Dass die Spritpreise nicht so gesunken seien wie erwartet, geht seiner Einschätzung nach auf die angespannte Lage an den Weltmärkten zurück. Der Ukrainekrieg, das angekündigte Ölembargo gegen Russland, aber auch eine extrem hohe Nachfrage nach Diesel in den USA führten zu einer Verknappung und damit zu steigenden Weltmarktpreisen. »Der Tankrabatt wirkt letztendlich«, sagte der Verbandschef. Doch aufgrund der hohen Beschaffungskosten falle er nicht so stark aus wie erhofft.