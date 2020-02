Liebe Leserinnen, liebe Leser,

herzlich willkommen zum Thüringen-Newsticker. In den kommenden Stunden werden wir Sie hier mit aktuellen Neuigkeiten versorgen, wie es nach der Rücktrittsankündigung von FDP-Politiker Thomas Kemmerich weitergeht. Seine Wahl zum Thüringer Ministerpräsidenten mithilfe der Stimmen der AfD, der CDU und der Liberalen hat in Deutschland ein politisches Beben ausgelöst.



Sollte es zu Neuwahlen kommen, müsste die CDU wohl mit heftigen Einbußen rechnen: Die Christdemokraten würden auf zwölf Prozent abrutschen und im Vergleich zur Landtagswahl fast zehn Prozentpunkte verlieren. Das geht aus einer Forsa-Umfrage im Auftrag von RTL und n-tv hervor.



Die Linke um den bisherigen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow könnte um sechs Prozentpunkte auf 37 Prozent zulegen – sie wurde bereits bei der Wahl im Oktober stärkste Kraft. Die FDP von Kemmerich käme mit rund vier Prozent nicht einmal mehr in den Landtag.



Auch Ramelows bisherige Koalitionspartner SPD und Grüne könnten leichte Zugewinne verzeichnen, sie kämen auf neun beziehungsweise sieben Prozent. Die AfD würde sich ebenfalls leicht von 23,4 auf 24 Prozent verbessern. Rot-rot-grün könnte damit auf eine Mehrheit hoffen.