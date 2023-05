Der Vorsitzende der Türkischen Gemeinde in Deutschland, Gökay Sofuoğlu, hat die Kritik von Bundesagrarminister Cem Özdemir (Grüne) am Wahlverhalten von Türken in Deutschland zurückgewiesen. »Je mehr Bashing gegenüber den Wählerinnen und Wähler betrieben wird, desto mehr und entschlossener gehen die Menschen auch zur Wahl«, sagte er mit Blick auf die Wahl in der Türkei. »Man könnte gerade auch die Menschen, die so politisiert sind, so aktiv in der Politik sind, auch mal für die deutsche Politik gewinnen.« Da habe die deutsche Politik sehr viel versäumt.