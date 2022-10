Wirtschaftsexperten wiederum sehen die Schuld in der schlechten Haushaltspolitik sowie den zähen Verhandlungen der Regierung mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF). Um einen Staatsbankrott abzuwenden, will das kleine Land in Nordafrika einen Kredit in Milliardenhöhe aufnehmen. Im Gegenzug verlangt der IWF unpopuläre Reformen, etwa die Gehälter im aufgeblähten öffentlichen Dienst einzufrieren und Subventionen für Energie und Lebensmittel zu kürzen. In ihren Ansprachen am Samstag kritisierten Oppositionspolitiker die Sparpläne, die für viele Tunesier schmerzhaft sein dürften – denn viele Menschen ächzen bereits jetzt unter steigenden Preisen.