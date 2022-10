»Natürlich sind wir keine Kriegspartei« Lauterbach rudert nach Putin-Aussage zurück

Lauterbachs Parteikollegin, die Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht, widersprach ihm daraufhin. »Es ist ganz klar – sowohl für die deutsche Bundesregierung als auch für die gesamte Nato: Wir werden keine Kriegspartei«, sagte Lambrecht am Sonntag in der ARD-Sendung »Bericht aus Berlin«. Das Prinzip, nicht Kriegspartei zu werden, so Lambrecht, »hat uns von Anfang an geleitet. Und daran hat sich auch nichts geändert.«