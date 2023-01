Hochrangiges Treffen auf US-Basis Keine Entscheidung über Leopard-Kampfpanzer in Ramstein

Zuvor kündigte Verteidigungsminister Boris Pistorius an, dass Deutschland seine Bestände von Leopard-Panzern für eine mögliche Lieferung an die Ukraine prüfen werde. »Es gibt gute Gründe für die Lieferung, es gibt gute Gründe dagegen«, sagte der SPD-Politiker am Rande der Beratungen auf dem US-Stützpunkt. Zuletzt war Kanzler Olaf Scholz insbesondere wegen der Bereitschaft einiger verbündeter Staaten, Kampfpanzer an die Ukraine zu liefern, in der Frage verstärkt unter Druck geraten.

FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann forderte via Twitter: »Jetzt muss sofort, parallel zur Prüfung, die Ausbildung der ukrainischen Soldaten am Leopard beginnen. Jeder Tag zählt.«