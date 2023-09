Bereits am Montag hatte die kubanische Regierung erklärt, ein mutmaßliches russisches Netzwerk zur illegalen Rekrutierung von Kubanern für »Militäroperationen in der Ukraine« aufgedeckt zu haben. Ziel des Netzwerks sei es, in Russland und Kuba lebende Kubaner in die Streitkräfte einzugliedern, die an den Militäraktionen in der Ukraine beteiligt seien.

Berichte über Rekrutierungsmaßnahmen

Das kubanische Staatsfernsehen zeigte ein Interview mit dem Vater zweier vom Netzwerk rekrutierter junger Männer, der erzählte, wie einer seiner Söhne Kuba im Juli verlassen habe. Der zweite sei in Gewahrsam der kubanischen Behörden.