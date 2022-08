Anfang Juli unterzeichnete der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj ein Dekret zu Melnyks Abberufung aus Berlin. Er soll im Oktober die Geschäfte an seinen Nachfolger übergeben.

Melnyks Hoffnung

Melnyk hatte vergangene Woche in einem Interview mit dem SPIEGEL zu seiner mitunter harschen Kritik an der deutschen Politik erklärt: »Vielleicht möchten sich die Deutschen – aber vor allem die Ampel – ein bisschen von mir ausruhen! Vielleicht würde mein Nachfolger gerne netter und sympathischer daherkommen, ruhiger agieren, so wie es sich alle Diplomaten wünschen und wie es zu ihrer Arbeit eigentlich auch gehört.« Aber am Ende des Tages werde sein Nachfolger keine andere Wahl haben, als die Interessen der Ukraine mit kräftiger und deutlicher Stimme zu vertreten. »Den Luxus, leise und unauffällig zu sein, wird er sich einfach nicht leisten können – weil der Widerstand in Teilen der deutschen Politik nach wie vor sehr groß ist, weil neue Herausforderungen auf uns zukommen werden.«