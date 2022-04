»Hierzu stimmen wir uns fortwährend mit der Ukraine ab«, so die Ministerin. »Bei Lieferungen aus den Beständen der Bundeswehr, das muss ich ehrlich sagen, sind wir aber inzwischen an eine Grenze gekommen.« Die Truppe müsse weiter in der Lage sein, »die Landes- und Bündnisverteidigung zu gewährleisten«, sagte Lambrecht.