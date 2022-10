Zum Vergleich: Im Zeitraum vom 1. bis 20. September 2022 waren es 34 Personen aus Russland, heißt es aus dem Bayerischen Staatsministerium des Inneren.

Die Gründe für die gestellten Asylanträge werden in den Statistiken der Behörden nicht genannt. Es ist also unklar, wie viele der Menschen wegen der Teilmobilmachung in Deutschland Schutz suchen.

Für Russen ist der Weg in die EU mit hohen Hürden verbunden. Finnland sowie die baltischen Staaten und Polen haben ihre Grenzen auch für Russinnen und Russen mit Schengen-Visum inzwischen geschlossen.