Jetzt also doch: Die Bundesregierung will die Ukraine mit schweren Waffen unterstützen – und zwar mit ausgedienten Gepard-Luftabwehrpanzern. Beim Treffen verbündeter Staaten auf dem deutschen Luftwaffenstützpunkt Ramstein am Dienstag betonte Bundesverteidigungsministerin Lambrecht, Deutschland wolle nun schneller Waffen liefern.

Christine Lambrecht, Bundesverteidigungsministerin: "Wir haben gestern entschieden, dass wir die Ukraine unterstützen werden mit einem Flugabwehrpanzer, mit Geparden. Das ist genau das, was die Ukraine jetzt braucht, um den Luftraum zu sichern vom Boden aus."

Sofort einsetzbar wären die Gepard-Panzer aber wohl nicht, da ukrainische Kämpfer erst einmal die komplexe Technik der Systeme erlernen müssen. Als besonders schwierig gilt die Beherrschung der Radar- und Aufklärungssysteme. Die Bundeswehr hatte den Gepard seit Anfang der 70er Jahre im Einsatz, er ist ein Modell aus der Hochzeit des Kalten Krieges. Vor zehn Jahren wurde das Waffensystem aussortiert.

Mit einer gut ausgebildeten Besatzung ist der Panzer aber auch heute noch eine gefährliche Waffe: Per Rundsuchradar könne der allwettertaugliche Gepard Flugziele in bis zu 15 Kilometer Entfernung aufspüren und sie mit seinen Zwillingskanonen bis zu einer Höhe von 5000 Metern bekämpfen, heißt es in diesem Video der Bundeswehr. Auch für den Bodenkampf sei der Panzer geeignet – allerdings könne es bis zu einer Stunde dauern, die Munition wieder aufzufüllen. Bis zu 50 Gepard-Kampfsysteme könne der Rüstungskonzern Krauss-Maffei Wegmann nach eigenen Angaben aus Altbeständen liefern.

Ob Deutschland der Ukraine auch Schützenpanzer vom Typ "Marder” oder Kampfpanzer vom Typ "Leopard" zur Verfügung stellen wird, bleibt unklar. Deutschland könne seine Nato-Zusagen nicht erfüllen, sollte es zu viele dieser Kettenfahrzeuge liefern, so bisher die Begründung von Kanzler Scholz und Verteidigungsministerin Lambrecht. Außerdem könnten osteuropäische Staaten die ukrainische Armee mit Waffen aus sowjetischer Produktion besser unterstützen – mit denen sei sie bereits vertraut.