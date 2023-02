Folgen des russischen Überfalls Etwa eine Million Menschen flohen 2022 aus der Ukraine nach Deutschland

Der Großteil der Menschen aus der Ukraine kam den Daten zufolge in den ersten drei Monaten nach Beginn der Invasion am 24. Februar. Ab Mai stieg die Zahl der Rückkehrer. 2022 wurden insgesamt 139.000 Fortzüge aus Deutschland in die Ukraine registriert.

Zum Vergleich gab das Bundesamt die Zahlen von 2021 an: In jenem Jahr wurden demnach rund 13.000 Zuzüge aus der Ukraine und 6000 Fortzüge dorthin registriert.