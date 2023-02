EU-Staaten einigen sich auf zehntes Sanktionspaket gegen Russland

Das ursprünglich gesetzte Ziel, das zehnte Sanktionspaket noch am ersten Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine rechtskräftig zu beschließen, haben die EU-Staaten wegen Polens Vetodrohung allerdings verfehlt. Am späten Donnerstagabend ist Warschau dann zurückgerudert. Die Einigung wurde im Ausschuss der ständigen Vertreter aller 27 Mitgliedstaaten in Brüssel erzielt. Doch sie muss noch in einem schriftlichen Verfahren abgesegnet werden, das nach Angaben der schwedischen EU-Ratspräsidentschaft allerdings erst am Samstag um 11.30 Uhr beginnen soll. Mit der Veröffentlichung im EU-Amtsblatt tritt das Paket dann in Kraft.