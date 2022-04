Ehemalige Staatsoberhäupter halten sich mit Meinungsäußerungen zur Tagespolitik üblicherweise zurück. Nicht so Vytautas Landsbergis, erster Präsident Litauens nach dessen Unabhängigkeit im Jahr 1990. In einem teils drastisch formulierten Brief an Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Kanzler Olaf Scholz, der dem SPIEGEL vorliegt, gibt Landsbergis den beiden SPD-Politikern eine direkte Mitschuld am russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine.

»Jeden Tag werden in der Ukraine Frauen, Kinder, alte Menschen vergewaltigt, gefoltert, erschossen oder durch Bomben getötet, ihre Leichen auf der Straße verrotten gelassen«, schreibt Landsbergis in dem Brief, der am Dienstag an Präsidial- und Kanzleramt gehen sollte.

Dann wendet er sich direkt an Steinmeier und Scholz: »Jeden Tag, an dem Sie russisches Öl und Gas bezahlen, bezahlen Sie dafür, dass Putins Panzer durch das ukrainische Land fahren, Sie bezahlen ihn für die Tötung, Zertrümmerung und Zerstörung.«

Bild vergrößern Litauischer Ex-Präsident Landsbergis Foto: Anastasiya Syrotkina / Ukrainian News / IMAGO

Landsbergis warnt Steinmeier und Scholz, sich »durch Untätigkeit, Gleichgültigkeit, Egoismus oder Angst an diesen Verbrechen mitschuldig« zu machen. Mit dem gleichen Argument fordert Landsbergis eine massive Ausweitung der militärischen Hilfe aus Deutschland: »Jeden Tag, an dem Ihre Regierung den Verkauf oder die Lieferung von deutschen Waffen, Panzern, Artillerie und Munition an die Ukraine verweigert, unterstützen Sie die Aggression Moskaus.«

Der ehemalige Präsident wünscht sich offenbar auch ein Verbot prorussischer Demonstrationen in Deutschland von Steinmeier und Scholz. »Jedes Mal, wenn Ihre Behörden zulassen, dass Anhänger russischer Kriegsverbrechen auf deutschen Straßen die Fahnen der Kriegsverbrecher schwenken, beleidigen Sie das Gedenken an deren Opfer«, schreibt der 89-Jährige. »Das muss aufhören.« Er schließt mit der Forderung, »ein Embargo gegen russisches Öl und Gas zu verhängen, die Unterstützer russischer Kriegsverbrecher und die russische Propaganda zu verbieten und der Ukraine die benötigten Waffen zu liefern«. Die EU habe bisher insgesamt eine Milliarde Euro für die Ukraine zugesagt, zahle aber zugleich täglich eine Milliarde Euro für russisches Öl und Gas – »und finanziert damit den Kriegsverbrecher«.

Landsbergis war von 1990 bis 1992 Präsident Litauens und damit dessen erstes Staatsoberhaupt nach der Wiedererlangung der Unabhängigkeit von der Sowjetunion. Von 2004 bis 2014 war er Mitglied des Europaparlaments. Einer seiner Enkel ist der amtierende litauische Außenminister Gabrielius Landsbergis. Mit seiner scharfen Kritik trifft der ehemalige Präsident einen wunden Punkt der deutschen Außenpolitik. Erst am Dienstag hatte die ukrainische Regierung einen Besuch Steinmeiers abgelehnt – wegen dessen früherer Russlandpolitik. Auch Kanzler Scholz steht auf EU-Ebene unter wachsendem Druck, die Energielieferungen aus Russland weiter einzuschränken oder gar vollständig zu stoppen. Zwar sind auch andere EU-Länder gegen einen solchen Schritt, der vor allem von den östlichen Mitgliedern verlangt wird. Die Kritik daran konzentriert sich aber auf Deutschland.