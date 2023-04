Habeck will sich demnach für Sanktionen gegen Länder einsetzen, die trotz des Krieges in der Ukraine Uran aus Russland beziehen. Bei seinen Gesprächen zu diesem Thema in der Ukraine sei es vor allem um »die Lieferung von Uran für Atombrennstäbe nach Europa aus Russland« gegangen, sagte Habeck auf der Rückfahrt von einem zweitägigen Besuch in Kiew.