Finanzminister Christian Lindner hat Verständnis dafür geäußert, dass Kanzler Olaf Scholz seit Kriegsausbruch noch nicht nach Kiew gereist ist. »Über die Reisepläne des Bundeskanzlers kann und will ich öffentlich nicht urteilen«, sagte der FDP -Chef in »Welt«-TV.

Das Auswärtige Amt teilte am Montag mit, dass man mit dem Büro des CDU-Chefs wegen dessen Reisewunsch in Kontakt sei. Da die Botschaft in Kiew aber nicht geöffnet habe, werde es keine Betreuung vor Ort geben. Merz selbst twitterte, dass er nicht um eine Begleitung durch das Bundeskriminalamt gebeten habe.

Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz hatte dem Kanzler am vergangenen Donnerstag im Bundestag »Zögern«, »Zaudern« und »Ängstlichkeit« in der Ukraine-Politik vorgeworfen. Am Wochenende war bekannt geworden, dass Merz am Montag selbst nach Kiew reisen will. Zu Details der Reise und etwaigen Gesprächspartnern in Kiew gab es zunächst keine Angaben. Das Bundeskriminalamt soll Merz »ausdrücklich« von der Reise abgeraten haben, berichtet der "Tagesspiegel".