Seit Tagen wird Bundeskanzler Olaf Scholz auch aus der eigenen Koalition gedrängt, sich zur Lieferung schwerer Waffen in die Ukraine zu positionieren. In einer kurzfristig angesetzten Pressekonferenz am Dienstag beantwortete er die Frage mit einem »Ja, aber«: Dass die Ukraine schwere Waffen von Nato-Ländern erhält, unterstützt Scholz. Direkt aus Deutschland sollen sie aber nicht kommen.