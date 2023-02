»Die Ukraine braucht jede militärische Unterstützung zur Selbstverteidigung, die wir geben können«, bekräftigte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag – mahnte gegenüber Kiew aber weiterhin die Wahrung völkerrechtlicher Standards an. »Es ist mehr als schwierig zu ertragen, dass es kaum eine internationale Regel gibt, die der Kreml in seiner Skrupellosigkeit und Brutalität nicht bricht«, sagte die Grünenpolitikerin. Die Ukraine reagiere jedoch klug, wenn sie alle Regeln einhalte und die Möglichkeiten des Völkerrechts nicht einmal voll ausschöpfe. So könne sich das Land »breite internationale Solidarität« sichern.