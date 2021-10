Zum Klimagipfel COP26 16 Festnahmen bei Klimaprotesten an Flughäfen in Schweden

Am Eröffnungstag der Uno-Klimakonferenz haben Aktivisten von Extinction Rebellion an sieben Flughäfen in Schweden demonstriert und versuchten, Abflüge zu verhindern. Die Polizei wirft ihnen nun Sabotage vor.