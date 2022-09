Kritik an Union und SPD

Auch die Linke begrüßte die EuGH-Entscheidung. »Die anlasslose Vorratsdatenspeicherung ist und bleibt verfassungswidrig«, schrieb die innenpolitische Sprecherin der Partei Martina Renner auf Twitter. Die Linkenpolitikerin kritisierte jedoch die Haltung der SPD: »Dass Innenministerin Nancy Faeser dennoch zuletzt mit ihr liebäugelte, ist Ausdruck des ungebrochenen Einflusses konservativer Sicherheitspolitik im BMI über leitende Beamte und Behördenchefs«, so Renner.

Die FDP richtete ihre Kritik vor allem an die Union. »Wer wie CDU/CSU bisher in Überwachungsphantasien schwelgte, hat heute deutlich aufgezeigt bekommen, dass Vorratsdatenspeicherung in Europa ausgeschlossen ist. Den gläsernen Bürger gibt es hier nicht. In einer freien Gesellschaft gehen die Internetbewegungen des Einzelnen den Staat im Regelfall nichts an«, teilte die rechtspolitische Sprecherin der FDP-Fraktion Katrin Helling-Plahr mit.

Union fordert Ausschöpfung des Spielraums

Die Union teilte mit, die Behörden sollten den von der EuGH-Entscheidung offen gelassenen Spielraum ausschöpfen: »Der Europäische Gerichtshof lässt dem Gesetzgeber noch die Möglichkeit, die sogenannten IP-Adressen zur Bekämpfung schwerer Kriminalität – wie Kindesmissbrauch – speichern zu lassen«, teilte der rechtspolitische Sprecher von CDU/CSU Günter Krings mit. Er forderte zudem eine rasche Nachfolgeregelung: »Die Bundesregierung muss nun unverzüglich eine entsprechende gesetzliche Grundlage schaffen. Ein Zögern und Zaudern der Ampel-Regierung bei diesem Thema gehen zulasten unserer Kinder.«