Der Tag danach – Blumen für die Wahlverliererin, die trotzdem Regierende Bürgermeisterin bleiben könnte. Das liegt am hauchdünnen Vorsprung der SPD vor den Grünen von nur 105 Stimmen. Auch, wenn die CDU die Landtagswahl in der Hauptstadt deutlich gewonnen hat.

Bereits am Sonntag hatte sich Franziska Giffey demütig geäußert.

Franziska Giffey, SPD-Spitzenkandidatin

»Wir müssen ganz klarsehen. Dieses Ergebnis ist eins, was zeigt, die Berlinerinnen und Berliner sind nicht zufrieden mit dem, wie es jetzt ist. Sie wünschen sich, dass Dinge anders werden. Und wir haben nur ein Jahr Zeit gehabt, um auch Weichen zu stellen, damit Dinge anders werden können.

Ganz anders der Wahlsieger. CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner strotzt vor Elan und würde gerne in der Hauptstadt regieren. Dafür braucht er allerdings einen Koalitionspartner aus dem linken Lager, der vorerst nicht in Sicht ist – auch wenn die CDU offenbar zu Kompromissen bereit ist.

Kai Wegner, CDU-Spitzenkandidat

»Eine Regierung, die vertrauensvoll zusammenarbeitet, wo man dem Partner auch Erfolge gönnt. Und wir wollen eine Regierung bilden, die wirklich anpackt, die die Probleme löst, die Berlin hat. Und wir wollen eine erfolgreiche Berlin-Koalition anführen, liebe Freunde. Und dafür werden wir in den nächsten Tagen Gespräche führen (…) Klar ist aber: Rot-Grün-Rot wollte so richtig keiner mehr. Rot-Grün-Rot ist abgewählt.«

Auch die Grünen hatten sich am Abend noch Hoffnungen gemacht, ihre Spitzenkandidatin an die Spitze der Regierung zu bekommen. Daraus wurde ganz knapp nichts, allerdings schien Bettina Jarasch in der Wahlnacht an der Koalition mit SPD und Linken festhalten zu wollen.

Bettina Jarasch, Grüne-Spitzenkandidatin

»Wir werden es schaffen, mit einer progressiven Koalition weiterzumachen in dieser Stadt. Ich möchte diese Koalition anführen, und wir werden es schaffen, dass wir arbeiten an den Zielen, die wir uns gesetzt haben. Und jetzt ist es Zeit, zu feiern.«

Für Giffey könnte der zweite Platz also reichen, um sich trotz Wahlniederlage auf dem Regierungssessel zu halten. Allerdings gibt es teils heftige Kritik, auch aus der Berliner SPD – ihre Zukunft bleibt vorerst offen.