Bundesregierung lehnt Forderung ab

Polens regierende nationalistische Partei PiS hatte Anfang September von Deutschland umgerechnet 1,32 Billionen Euro gefordert, um für die im Krieg entstandenen Schäden aufzukommen. Das Auswärtige Amt wies die Forderung umgehend zurück und erklärte: »Die Position der Bundesregierung ist unverändert, die Reparationsfrage ist abgeschlossen.« Polen habe »schon vor langer Zeit« auf weitere Reparationen verzichtet und dies mehrfach bestätigt. Dies sei »eine wesentliche Grundlage für die heutige Ordnung Europas«. Baerbock will am Nachmittag nach Warschau reisen, wo sie am Dienstagmorgen mit Rau zusammenkommt. Beide wollen sich am Vormittag vor der Presse äußern.