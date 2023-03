Truppenbesuche, eine Reise nach Kiew, ein Auftritt auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Als neuer Verteidigungsminister hat Boris Pistorius einen Turbostart hingelegt. Welche Bewährungsproben jetzt vor ihm liegen und wie er seine Aufgaben bislang angeht, hat SPIEGEL-Chefreporter Matthias Gebauer diese Woche bei SPIEGEL Daily erzählt.

Frieden ist besser als Krieg. Klar. Aber wie viel Frieden ist in Zeiten von Angriffskriegen möglich? Hat die Ukraine kein Recht auf Selbstverteidigung? Diese Fragen kamen auf der von Sahra Wagenknecht und Alice Schwarzer am vergangenen Wochenende initiierten »Friedensdemo« eher nicht vor. Wofür steht es, dass sich die Friedensbewegung in Deutschland jetzt sammelt und was treibt Wagenknecht und Schwarzer eigentlich an? Darüber haben wir mit Melanie Amann, Mitglied der SPIEGEL-Chefredaktion, gesprochen.

Außerdem diese Woche bei SPIEGEL Daily: Wie weit ist die Biontech-Forschung für eine Impfung gegen Krebs? Und warum gehören Fahrraddiebstähle in Großstädten zur Tagesordnung?

