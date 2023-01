Die Woche Coronachaos in China, Christine Lambrecht, Joe Bidens Aktenaffäre

In welchem Zustand hinterlässt Christine Lambrecht die Bundeswehr? Wie brisant wird die Aktenaffäre für Joe Biden? Und wie entwickelt sich in China die Coronasituation in den ländlichen Regionen? Das waren die wichtigsten Gespräche der vergangenen Woche.