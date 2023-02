Die Woche Jahrestag des russischen Angriffskriegs, CO2-Speicher, Nahtoderfahrungen

Welche Wendepunkte haben SPIEGEL-Auslandsreporter in diesem Kriegsjahr in der Ukraine erlebt? Wie viel Potenzial steckt in Methoden zur CO2-Speicherung? Und was erleben Menschen an der Schwelle zum Tod? Das waren die wichtigsten Gespräche der vergangenen Woche.