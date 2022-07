Nach zwei Jahren Reiseflaute wegen Corona sind die Flughäfen nun wieder voll – oder oft sogar übervoll. Zum Beispiel am vergangenen Wochenende. Da war Ferienbeginn in Nordrhein-Westfalen und am Düsseldorfer Flughafen Chaos. In dieser Podcastfolge erklärt SPIEGEL-Redakteur Martin U. Müller, woran das liegt.

Und es geht um die deutsche Klimabewegung, die sich verändert: vom Massenprotest zu radikalen Aktionen kleinerer Gruppen wie der »Last Generation«. Reporter Adrian Breda hat einen Aktivisten getroffen, der Autobahnen blockiert. Was motiviert ihn, und wo führt sein Protest noch hin?

Außerdem diese Woche bei SPIEGEL Daily: Warum ein deutscher Vater an die Front will, um für die Ukraine zu kämpfen. Was hinter immer raffinierteren Phishing-Nachrichten steckt. Und warum sich Russlands Präsident Putin verkalkuliert und indirekt die Nato gestärkt hat.

Über diesen Podcast

SPIEGEL Daily erscheint jeden Morgen bei SPIEGEL+ und auf Audible. Als Abonnent von SPIEGEL+ hören Sie die neuesten Folgen werktags ab 6 Uhr. Außerdem fassen wir fürs Wochenende die besten Momente der zurückliegenden Folgen zusammen.

Hören Sie diese Folge mit unserem Audioplayer am Anfang des Artikels. Alle bereits erschienenen Folgen dieses Podcasts finden Sie auch bei Audible .