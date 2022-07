Er kam als Liebling von »Team Vorsicht« ins Amt. Aber dann hat Karl Lauterbach Lockerungen verkündet, die bundesweite Maskenpflicht in Innenräumen beendet und bei der Impfpflicht-Debatte konnte er sich nicht durchsetzen. Woran liegt das? Im Podcast erklärt SPIEGEL-Autor Markus Feldenkirchen, an welchen Widerständen Lauterbach regelmäßig scheitert.

Und es ging in dieser Woche um Donald Trumps gefährliches Erbe: Weil er drei Supreme Court Richter ernennen konnte, wird der Ex-Präsident die USA auf Jahre oder Jahrzehnte prägen. Das wurde in den letzten Wochen klar, als der Oberste Gerichtshof einige brisante Entscheidungen getroffen hat. Frauenrechte wurden eingeschränkt, Waffengesetze gelockert und Klimaschutz torpediert. Was kommt noch?

Außerdem diese Woche bei SPIEGEL Daily: Was bedeutet die Gas-Knappheit für Verbraucher? Welche Fehler wurden bei der Flutkatastrophe im Ahrtal gemacht? Und was hat es mit gigantischen Drogenfunden aus Syrien auf sich?

