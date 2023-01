Die Woche Rekonstruktion der Panzer-Entscheidung, Tricks der Superreichen, Besuch im Sexpuppen-Bordell

Warum zögerte Deutschland so lange, Leopard-Kampfpanzer zu liefern? Wieso spenden Milliardäre so großzügig? Und was ist der Reiz von Sexpuppen? Das waren die wichtigsten Gespräche der vergangenen Woche.