Wladimir Putins Armee braucht Nachschub. Nachdem der Kremlchef aber eine offizielle Generalmobilmachung scheut, läuft im Land eine Art verdeckte Rekrutierung. Mit viel Geld und viel Druck lockt die Armee Männer, oft aus armen Regionen des Landes, an. Ihre schwierige Recherche hat SPIEGEL-Korrespondentin Christina Hebel diese Woche bei SPIEGEL Daily geschildert.

Kommt Ex-Präsident Donald Trump wieder davon? Oder kommt es nach dem Untersuchungsausschuss zum Sturm aufs US-Kapitol tatsächlich zu einer Anklage gegen Trump? Und wie würden seine Gefolgsleute in diesem Fall reagieren? Dass die Sorge vor erneuten Gewaltausbrüchen nicht unbegründet ist, hat SPIEGEL-Korrespondent Roland Nelles in unserer Dienstagsfolge erklärt.

Bis 2030, so steht es im Ampel-Koalitionsvertrag, sollen auf deutschen Straßen 15 Millionen E-Autos rollen. Vielleicht werden sie eher parken, wenn in den kommenden Jahren nicht massiv in die Ladeinfrastruktur investiert wird. Für unsere Mittwochsfolge hat Daily-Reporter Adrian Breda einen Mann besucht, der beim Bau von Ladesäulen im großen Stil an der deutschen Bürokratie scheitert.

Außerdem diese Woche bei SPIEGEL Daily: Was verändert der EU-Kandidatenstatus für die Ukraine? Und wieso sind vor allem Kinder während der Lockdownmonate dicker geworden?

