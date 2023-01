Im neuen Jahr gehen alte Probleme in die Verlängerung: Wenn Russland 2023 voraussichtlich gar kein Erdgas mehr nach Deutschland liefert, bleibt die Suche nach Alternativen akut. Was sind Vor- und Nachteile von LNG, Atomkraft und erneuerbaren Energien? Und vor allem: Wann hat sich Deutschland eigentlich so abhängig gemacht vom Gas aus Russland? Darüber hat SPIEGEL-Redakteur Frank Dohmen diese Woche bei SPIEGEL Daily gesprochen.

Die Ermittlungen laufen und es gilt die Unschuldsvermutung: Doch der Verdacht, ein Mitarbeiter des BND könne für Russland spioniert haben, wiegt schwer. Was ist über Carsten L. bekannt und wie gefährdet ist die deutsche Sicherheitsarchitektur? Von den Hintergründen des Vorfalls hat SPIEGEL-Redakteur Fidelius Schmid in unserer Dienstagsfolge berichtet.

Außerdem diese Woche bei SPIEGEL Daily: Was sind die Gründe für den Medikamentenmangel? Und wer entscheidet sich in Zeiten von steigenden Austrittszahlen und Missbrauchsskandalen eigentlich noch für ein Priesteramt in der katholischen Kirche?

Über diesen Podcast

SPIEGEL Daily erscheint jeden Morgen bei SPIEGEL+ und auf Audible. Als Abonnent von SPIEGEL+ hören Sie die neuesten Folgen werktags ab sechs Uhr. Außerdem fassen wir fürs Wochenende die besten Momente der zurückliegenden Folgen zusammen.

Hören Sie diese Folge mit unserem Audioplayer am Anfang des Artikels. Alle bereits erschienenen Folgen dieses Podcasts finden Sie auch bei Audible .