Diese Woche ging es bei SPIEGEL Daily insbesondere um die Undercover-Recherche einer internationalen Gruppe von Investigativjournalisten, denen es in einer monatelangen Recherche gelungen ist, eine Geheimfirma zu enttarnen, die sich auf ein schmutziges Geschäft spezialisiert hat. Die Gruppe nennt sich Team Jorge, sitzt in Isreal und behauptet von sich, Wahlen weltweit manipulieren zu können.

Wie riskant diese Recherche für die beteiligten Journalisten streckenweise verlief und welche Details dabei enthüllt werden konnten, haben uns die beiden SPIEGEL-Redakteure Max Hoppenstedt und Marcel Rosenbach diese Woche im Podcast erzählt.

Hören Sie in unserer Zusammenfassung außerdem: Warum das Ausmaß der Erdbebenkatastrophe in der Türkei so viel mit politischem Versagen zu tun hat. Und wieso Deutschland die Übergewichtskrise einfach nicht in den Griff bekommt.

