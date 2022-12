FDP-Vize Kubicki »Ich gehe ehrlich gesagt nicht davon aus, dass Karl Lauterbach als Gesundheitsminister die ganze Legislaturperiode im Amt bleibt«

Kritik kam am Montag auch von Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek. Der CSU-Politiker rief Lauterbach in der Debatte über die Maskenpflicht im Fernverkehr auf, von seiner »Basta-Mentalität« abzurücken, wenn ihm an einer einheitlichen Regelung gelegen sei. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte Holetschek: »Ich sehe in der Eigenverantwortung das Leitmotiv dieser späten Corona-Phase. Deswegen rechne ich damit, dass wir im ÖPNV auf die Maskenpflicht verzichten werden, sobald dies sinnvoll ist.«