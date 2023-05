Es ist viel spekuliert worden. Jetzt ist er da. In der Nacht landete Wolodymyr Selenskyj in Berlin. In der Hauptstadt wurden die Sicherheitsvorkehrungen verschärft: Im Regierungsviertel herrschte höchste Alarmbereitschaft. Ein großes Polizeiaufgebot sicherte das Gelände, Hubschrauber kreisten. Kurz vor 9 Uhr wurde der ukrainische Präsident Selenskyj am Schloss Bellevue von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier empfangen. Es gab ein gemeinsames Frühstück, dann trug sich der ukrainische Präsident ins Gästebuch ein. Und dankte Deutschland für die Unterstützung im Krieg gegen Russland. Ins Buch schrieb er in englischer Sprache: »In der schwierigsten Zeit in der modernen Geschichte der Ukraine hat sich Deutschland als unser wahrer Freund und verlässlicher Verbündeter erwiesen, der im Kampf für die Verteidigung von Freiheit und demokratischen Werten entschieden an der Seite des ukrainischen Volkes steht«. Von Schloss Bellvue fuhr Selenskyj weiter ins Kanzleramt. Dort wurde er von Bundeskanzler Olaf Scholz mit militärischen Ehren empfangen. Anschließend kam es zu einem Gespräch unter vier Augen. Gegen Mittag traten beide vor die Presse.

Wolodymyr Selenskyj, Präsident Ukraine:

»Die Zeit zum Handeln ist jetzt gekommen. Wir alle wollen, dass dieser Krieg endlich endet, aber mit einem gerechten und fairen Frieden. Die Ukraine und ganz Europa müssen frei sein. Unsere territoriale Integrität und Sicherheit sowie die territoriale Integrität und Sicherheit aller Völker Europas müssen gewährleistet sein. Jetzt ist es an der Zeit, dass wir in diesem Jahr das Ende dieses Krieges bestimmen. In diesem Jahr können wir die Niederlage des Aggressors unumkehrbar machen.«

Olaf Scholz, Bundeskanzler:

»Die Ukraine ist bereit für einen Frieden. Allerdings verlangt die Ukraine schon zu Recht und völlig mit unserer Unterstützung, dass das nicht bedeuten kann, den Krieg einfach einzufrieren und dass ein Diktatfrieden von russischer Seite formuliert wird. Es handelt sich um einen imperialistischen Angriff auf ukrainisches Territorium. Und der Frieden und die Sicherheit in Europa sind bedroht von der Idee, dass ein mächtiges Land ein weniger mächtiges Land angreifen kann, und sich einfach einen Teil seines Territoriums einverleiben kann.«

Die Bundesregierung hatte der Ukraine unmittelbar vor dem Selenskyj-Besuch weitere Waffenlieferungen im Wert von 2,7 Milliarden Euro zugesagt. Zum Abschluss des Besuches von Selenskyj in Berlin sind am Sonntag auch Beratungen im Rahmen des Sicherheitskabinetts geplant. Am Nachmittag wurden Wolodymyr Selenskyj und das ukrainische Volk in Aachen für ihre Verteidigung europäischer Werte bei der Abwehr des russischen Angriffskriegs mit dem Karlspreis ausgezeichnet. Der Präsident bezeichnete den Preis als große Ehre. Die Gäste feierten Selenskyj mit Standing Ovations.