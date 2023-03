In den Beratungen geht es im Kern um die Frage, wie Deutschland in den kommenden Jahren den Klimaschutz sicherstellt. Die Ampel streitet darüber, welche Projekte als Nächstes angegangen werden sollen, woher das Geld kommt.

So sollen Öl- und Gasheizungen mittelfristig nicht mehr verbaut werden, FDP und SPD fürchten allerdings, dass das für manche Bürger schwer bezahlbar werden könnte. In die Bahn soll investiert werden, aber die Liberalen würden gerne auch Straßen und Autobahnen ausbauen.

Habeck beklagt Vertrauensverlust

Der Streit in der Ampel war zuletzt eskaliert. Grünen-Vizekanzler Robert Habeck warf seinen Koalitionspartnern vor, einen Gesetzentwurf an die Medien durchgestochen – und so das Vertrauen innerhalb der Regierung zerstört zu haben. »Wir haben einen Auftrag, für die Menschen, für Deutschland was zu leisten, und im Moment kommen wir dem nicht ausreichend genug nach«, sagte er.