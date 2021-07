Drei Senioren und ihre Ratschläge fürs Leben Was wir von den Alten lernen können

Wer mehr als 80 Jahre lang die Hürden des Alltags meisterte, kann sagen, an welcher Stelle wir heute vielleicht zu zimperlich sind. Drei Menschen erzählen, was sie das Leben gelehrt hat – und was wir daraus lernen können.