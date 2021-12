Foto: Martin Pauer / DER SPIEGEL

Ferkelfabrik in Mecklenburg-Vorpommern Im Dorf der verbrannten Schweine

In Alt Tellin ging eine der größten Tierfabriken Europas in Flammen auf. Nun sorgt die Zukunft des Dorfes in Vorpommern für Streit und Missgunst zwischen zugezogenen Westdeutschen und Einheimischen.