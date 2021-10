Foto: Jovo Jovanovic / Stocksy United

Spinnenangst Könntest du die ganz schnell wegmachen, BITTE?

Wie sieht es denn in diesen Wochen an den Wänden Ihrer Wohnung aus? Auch so viele Spinnen überall, für die Sie so gar nichts übrig haben? Versuch einer Annäherung, unter anderem mithilfe einer App.