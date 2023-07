Foto: Willie B. Thomas / Getty Images

Frage für einen Freund Darf ich eine Kollegin fragen, was sie verdient?

Es fühlt sich komisch an, mit anderen das Gehalt abzugleichen. Denn: Über Geld spricht man nicht – oder doch? Eine Finanzexpertin sagt, was sinnvoll ist und was man vermeiden sollte.