Foto: Westend61 / Getty Images

Wenn sie bloß nicht so eine Besserwisserin wäre!

Sophia P. stört an ihrer besten Freundin eine Eigenschaft – und sie glaubt, auch anderen gehe das so. Wie sagt sie das der Freundin? In der Ratgeber-Kolumne erklärt Angela Roethe, warum sie behutsam vorgehen sollte.