Brigitte Bardot und Frankreichs Rechte Tierliebe und Menschenhass

Meine Freundin Henriette hat eine Weile auf dem Balkan gelebt und viel Interessantes von dort mitgebracht. Etwa den Straßenhund Lenni, einen schwarzen Mischlingsrüden, den man als »lebhaft« bezeichnen könnte. In Deutschland wurde seine bosnische Street Credibility als ungelenkte Vitalität gedeutet – das brachte dem Streuner seinen ersten Intensivkurs beim Hundecoach ein.

Außer Lenni brachte meine Freundin noch Kater Rocco und dessen Mini-Me Ben mit. Beide kämpften nach der Übersiedlung um das Regiment im Haus. Henriette hatte also einiges um die Ohren, nahm es aber mit Humor. »Irgendwann werden wir eben alle wie Brigitte Bardot«, sagte sie angesichts ihres wachsenden Privatzoos.

Ich nickte, hatte ich doch gerade erst einen neuen Kater erworben, der das Nest füllt, das meine Kinder gerade immer häufiger verlassen. Kompensation, na klar. Aber auch ein großer Spaß. Yuki ist ein echter Kracher, weiß mit blauen Augen und überlangen Hinterbeinen wie bei einem Känguru. Er sitzt gern im Waschbecken und zerkratzt mit großer Hingabe unser Sofa. Wenn er auf dem Flokati liegt, ist er so gut getarnt, dass man fast auf ihn drauftritt.

Im Gegensatz zu meinen zahlreichen tierrettenden Freunden kaufe ich meine Katzen, weil ich mir nicht zutraue, traumatisierte Tierheimbewohner aufzupäppeln.

Alter! – Die Midlife-Kolumne In der Jugend erlebt man vieles zum ersten Mal: den ersten Kuss, die erste Reise ohne Eltern. Wenn man die Marke 50 streift, geschieht auch viel Neues: die ersten Hitzewallungen, das erste künstliche Gelenk. Und einiges sieht man plötzlich anders. Warum früher trotzdem nicht alles besser war, davon erzählen an dieser Stelle unsere vier Kolumnistinnen und Kolumnisten im Wechsel. Alle Kolumnen finden Sie hier.

Ich bin also alles andere als eine BB. Gott sei Dank. La Bardot! Militante Robbenretterin und Kämpferin gegen das qualvolle Schlachten und Häuten von Tieren. Einst Sexsymbol und französische Marianne, gab sie Mitte der Siebzigerjahre die Schauspielerei auf, verkaufte all ihre Preziosen und steckte das Geld in eine Tierschutzstiftung. »Ich habe das Aussehen eines Menschen und die Seele eines Tieres«, sagte die heute 87-Jährige mal in einem Interview .

Nun, wie immer es im Kopf eines Tieres aussehen mag – ich wage zu bezweifeln, dass wir als Menschen dazu Zugang haben. Ich finde überhaupt, dass man Tiere nicht allzu sehr vermenschlichen und ihnen Konzepte wie Seele überstülpen sollte. Aber BB ist sich sicher: Menschen sind nicht zu aufrichtiger Liebe fähig, Tiere hingegen bis zum Lebensende treu. Ihre Tiere hätten ihr geholfen, Krebserkrankung und Depressionen zu überleben, berichtete sie. Marine Le Pen und ihre sechs Bengalkatzen Keine Frage, Tiere können diese hilfreiche, therapeutische Wirkung haben. Und sie können anhänglich sein. Aber wieso diese Qualitäten dem Menschen absprechen? Das klingt enttäuscht und verletzt. Im Fall Bardot wird man das Gefühl nicht los, dass hier jemand – bei allem Positiven, das aus dem Engagement erwächst – das Tier für seine Zwecke instrumentalisiert.

Nach der schwierigen Geburt ihres Sohnes war die Schauspielerin laut eigener Aussage nicht in der Lage, sich um das Kind zu kümmern. Das kommt vor. Allerdings fiel der Satz: »Ich hätte lieber einen Hund entbunden.« Später bereute und relativierte sie das: »Ich hätte es nur denken, aber nicht aussprechen sollen.« Das klingt krass. Aber nicht jeder, der Gutes tut, tut nur Gutes. Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass die Tierliebe der Bardot mindestens so groß ist wie der daraus resultierende Hass. Auf Jäger, die sie im Nazi-Jargon als »Untermenschen« bezeichnete. Auf die Bewohner der Insel La Réunion, die sie als »degeneriert« beschrieb, weil sie Hunde und Katzen malträtierten. Die Tierquälerei sei den »Genen der Wilden« geschuldet, den »barbarischen Traditionen«, sagte sie. Für solch rassistische Polemik musste sie mehrfach Geldstrafen zahlen.

Das einstige Sexsymbol klagte über eine »scheinheilige und lächerliche« #MeToo-Debatte und die angebliche Islamisierung Frankreichs. Im Jahr 2012 unterstützte sie Marine Le Pen im Präsidentschaftswahlkampf. Ihr Ehemann Bernard d’Ormale war lange Berater des rechtsextremen Front National. BB ist eine waschechte Rechte, darüber kann auch ihr Engagement für die gequälten Kreaturen nicht hinwegtäuschen. Der Streit um die Jagd ist eine Riesensache: Nirgendwo in Europa gibt es so viele Jäger wie in Frankreich – rund 4,3 Millionen haben einen Jagdschein. Immer wieder kommt es zu Jagdunfällen, allein in der vergangenen Saison waren sieben Tote zu beklagen. Das Thema spaltet die Öffentlichkeit – die Klientel ist allerdings für politische Parteien interessant.